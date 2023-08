Biden en leiders Japan en Zuid-Korea houden historische top in VS

Italiaanse stad getroffen door 'invasie' wilde zwijnen

Italië is nog niet af van de wilde zwijnen die al lange tijd problemen veroorzaken. Ondanks eerdere pogingen om hun aanwezigheid in de steden van het land in te perken, zijn ze er nog steeds. Vorig jaar werd de Italiaanse hoofdstad Rome verrast door een groep wilde zwijnen en nu zijn ze er opnieuw in het zuiden van het land.