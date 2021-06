Biden en Poetin langer dan vier uur om tafel tijdens top

Poetin: betrekkin­gen met VS onder Biden op dieptepunt

12 juni De Russisch-Amerikaanse betrekkingen hebben een dieptepunt bereikt sinds de Democraat Joe Biden zijn intrek heeft genomen in het Witte Huis, heeft de Russische president Vladimir Poetin gezegd in zijn eerste interview in jaren met een Amerikaans nieuwsmedium. Het interview van NBC News met Poetin wordt maandag in zijn geheel uitgezonden.