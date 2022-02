Biden en Poetin stemmen in met ontmoeting over Oekraïne-crisis

Amerikaan­se media: Poetin heeft opdracht tot inval Oekraïne al gegeven

De claim van de Amerikaanse president Joe Biden vrijdag, dat hij ervan overtuigd is dat Rusland heeft besloten Oekraïne binnen te vallen, is gebaseerd op betrouwbare informatie van de inlichtingendiensten van de Verenigde Staten. Dat melden verschillende Amerikaanse media, zoals CNN en The New York Times, zondagavond.

1:39