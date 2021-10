Biden geeft documenten bestorming Capitool vrij voor onderzoekscommissie

Ex-woordvoerster Witte Huis doet boekje open over ‘angstaanjagende driftbuien’ van Trump

Trump heeft geprobeerd het vrijgeven van de documenten tegen te houden. Volgens hem heeft hij als oud-president het privilege om gevoelige documenten geheim te houden. Juridische experts zijn verdeeld over de vraag of dit van toepassing is op een voormalig president.