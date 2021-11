Biden kan eindelijk Amerikaanse wegen en bruggen gaan opknappen

Vannacht kreeg de Amerikaanse president toch groen licht voor een van zijn belangrijkste binnenlandse politieke projecten. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden keurde het investeringspakket uiteindelijk goed met 228 tegen 206 stemmen. Dertien Republikeinen steunden de plannen. De komende jaren staat nu voor zo’n 550 miljard US dollar (476 miljard euro) aan nieuwe investeringen in infrastructuur gepland. Het geld is onder andere voor het aanleggen en opknappen van wegen, bruggen, vliegvelden en een beter en sneller internet.

In totaal - inclusief eerder begrote fondsen - is Bidens wederopbouwpakket ('Build Back Better') meer dan een biljoen dollar waard. Ambitieuze klimaatbeschermingsplannen, waarvan Biden ook een topprioriteit heeft gemaakt, zijn ingebouwd in sommige van de plannen. Voor het plaatselijk openbaar vervoer is ongeveer 39 miljard dollar begroot en voor het spoornet nog eens 66 miljard dollar. Ook wordt er geld gereserveerd voor de uitbreiding van de laadpalen voor elektrische auto’s en voor de promotie van elektrische bussen. Ook gaat zo’n 65 miljard dollar naar de modernisering van de elektriciteitsinfrastructuur.

Volledig scherm Biden, vorige maand in New Jersey, op een bijeenkomst om zijn plannen nog eens toe te lichten. © Getty Images

Populariteit

Biden moet een zucht van verlichting hebben geslaakt. Aangezien zijn populariteit in peilingen flink daalde, wilde de president eindelijk wat kunnen laten zien. Want toen hij aantrad beloofde Biden Amerika weer aan het werk te krijgen met miljardeninvesteringen in zowel de infrastructuur als de socialezekerheidsstelsels van het land. Volgens de opvolger van Trump verbeteren zijn plannen ook de concurrentiepositie van de Verenigde Staten. Het is in ieder geval de grootste investering in infrastructuur ooit gedaan in de VS.

Het infrastructuurpakket ging relatief vlot door de Senaat, maar in het Huis van Afgevaardigden wilde de linkervleugel van de Democratische Partij haar stem gebruiken als hefboom om nog meer miljarden te reserveren voor sociale projecten en klimaatbescherming. Die eis viel dan weer slecht bij de rechtervleugel van de Democraten waarvan gematigde afgevaardigden in hun districten alweer de hete adem van Republikeinse uitdagers in hun nek voelen. Het leidde tot veel intern geruzie, tot genoegen van de Republikeinen. Republikeinen huiveren van de plannen voor bijvoorbeeld goedkopere zorg, die in hun ogen de overheid veel te invloedrijk maken. Sommige rechtse congresleden veroordelen Bidens investeringsplan als “marxistisch”.

Probleem voor de Amerikaanse president blijft dat hij maar een zeer krappe meerderheid heeft in beide kamers van het Congres. De president is zo ook afhankelijk van enige linkse buitenbeentjes in eigen gelederen om zijn plannen uit te voeren. Maar de linkervleugel krijgt deels haar zin. Het tweede biljoenenpakket voorziet in een uitbreiding van de sociale uitkeringen in het land. Dat wordt dan onder meer gefinancierd door belastingverhogingen voor bedrijven en topverdieners.