Biden leek een kleurloze man, maar ontpopt zich tot hervormingsgezinde aanpakker

Video OM in Moskou: ‘Navalny’s medewer­kers moeten werkzaamhe­den staken’

26 april Het Openbaar Ministerie in Moskou heeft de directe medewerkers van de gedetineerde oppositieleider Aleksej Navalny gelast al hun activiteiten voorlopig te stoppen. Zijn organisaties en campagnegroepen moeten worden stilgelegd tot een rechter uitspraak doet over de vraag of het om een extremistische beweging gaat. Dit heeft Navalny’s advocaat gezegd.