Biden looft 'buitengewone' samenwerking op G7-top

VIDEO BMW ramt met hoge snelheid Tesla met Nederlan­ders op Belgische snelweg

14:44 Bij een zwaar verkeersongeval op de E17 in het Belgische Kruibeke zijn zondagochtend in totaal zeven personen gewond geraakt. Een BMW reed met hoge snelheid in op een Tesla Model X met Nederlands kenteken. Door de aanrijding verloren beide bestuurders de controle over hun voertuig en raakten ze verschillende keren de vangrails.