Biden maakt eerste ministers snel bekend, Republikeinen weigeren ‘te radicale’ kandidaten

Welke kandidaten Biden exact op het oog heeft, verklapte Klain niet, maar eerder beloofde de nieuwe president een regering te vormen die de diversiteit van zijn land weerspiegelt. Hij heeft al een minister van Financiën gekozen, zei hij vorige week.

Bedoeling is om de eerste namen dinsdag bekend te maken en in ieder geval voor Thanksgiving. Deze Amerikaanse nationale feestdag vindt komende donderdag 26 november plaats. In Amerikaanse media wordt inmiddels druk gespeculeerd over namen. Janet Yellen, van 2014 tot 2018 baas van de Federal Reserve System - het equivalent van De Nederlandsche Bank - geldt als topkandidaat op Financiën.

Vertrouweling

Als potentiële minister van Buitenlandse Zaken worden onder meer senator Chris Coons en diplomaat Antony Blinken genoemd. Coons zit in de Senaat voor de staat Delaware en geldt al lang als een vertrouweling van Biden. Blinken adviseerde Biden tijdens diens afgelopen campagne op het gebied van buitenlandse politiek. De diplomaat gaat al decennia mee in Washington. Onder Barack Obama was hij van 2015-2017 staatssecretaris van buitenlandse zaken. En tijdens het presidentschap van Bill Clinton was hij lid van de nationale veiligheidsraad en adviseerde hij Clinton op diverse gebieden.

Een andere naam die de ronde doet is die van Susan Rice, voormalige nationale veiligheids adviseur en ambassadeur bij de Verenigde Naties. Dat geldt ook voor oud-Rusland ambassadeur William Burns. Belangrijk kanshebber voor minister van Justitie is Merrick Garland, de progressieve rechter die Barack Obama in 2016 voordroeg voor een plaats in het Amerikaanse hooggerechtshof, het Supreme Court. De Republikeinen weigerden toen zijn kandidatuur in behandeling te nemen, wat tot een knallende ruzie tussen Republikeinen en Democraten leidde. Donald Trump won vervolgens de verkiezingen en droeg daarop een conservatieve kandidaat voor.

Vraag is wel of de Senaat straks dwars gaat liggen, nu de Republikeinen hoogstwaarschijnlijk de nipte meerderheid krijgen. Ze moeten daarvoor in januari één van de resterende twee verkiezingen in de staat Georgia winnen, dan kunnen ze Bidens kandidaten wegstemmen.

Janet Yellen, hier in 2017 als baas van de Amerikaanse nationale bank de Federal Reserve, geldt als belangrijkste kandidaat voor minister van Financiën.

Speelruimte

Tot nu toe lijken de Republikeinen in de Senaat - ondanks het gepolariseerde klimaat - echter niet te moeilijk te doen. ,,Alle presidenten hebben recht op het kabinet van hun keuze”, liet Republikeinse Senator Lisa Murkowski (Alaska) afgelopen week weten aan Politico. Ook gematigde collega's Susan Collins (Maine) en Mitt Romney (Utah), tevens voormalig presidentskandidaat, zullen Biden naar verwachting niet te veel voor de voeten lopen. Collins zei presidenten ‘veel speelruimte’ te geven om hun eigen mensen te kiezen.

Wel maakten Murkowski en Romney het voorbehoud dat Bidens kandidaten niet te radicaal (links) mogen zijn. ,,Onze taak is er voor te zorgen dat Biden mensen kiest... die mainstream genoeg zijn”, aldus Murkowski. ,,En die goed gekwalificeerde, geloofwaardige kandidaten zijn. Als hij dat doet, prima, dan werk ik met hem.”

Het betekent wel dat Republikeinen zeer progressieve kandidaten als Elizabeth Warren (Senator namens Massachusetts) of Bernie Sanders (Senator namens Vermont) waarschijnlijk zullen vetoën. Zo willen veel Democraten aan de liberale kant Warren graag als minister van Financiën.

Relletje

Moeten de kabinetsposten nog verdeeld worden, afgelopen week benoemde Biden al wel zo'n twaalf medewerkers die in het Witte Huis tot zijn directe staf gaan behoren. Bijna allemaal zijn het bekenden uit Bidens al bijna vijf decennia omvattende politieke loopbaan. De misschien wel belangrijkste post gaat naar Ron Klain. Hij wordt de nieuwe stafchef in het Witte Huis. Daarmee is hij de rechterhand die de toegang tot de president bepaalt. Dezelfde Klain zegt nu dus dat Bidens eerste ministerskandidaten snel bekend worden.

De eerste rel over mensen die de nieuwe president in zijn team wil, is overigens al uitgebroken. Milieuactivisten bekritiseren de keuze voor Michael McCabe als hoofd van de Environmental Protection Agency (EPA), de Amerikaanse milieudienst. McCabe werkte daar eerder al en fungeerde tussen 1987 en 1995 als adviseur energie- en milieuzaken van Biden toen hij Senator was. Daarna stapte McCabe over naar het omstreden chemiebedrijf DuPont.

Vos

Milieuactiviste Erin Brockovich, ook hier bekend vanwege de gelijknamige film met Julia Roberts in de hoofdrol, is woedend over de benoeming. ,,Iemand die DuPont adviseerde om regelgeving te omzeilen, is niet iemand die we als adviseur van de nieuwe regering willen. Het is alsof je de vos in het kippenhok loslaat”, zei ze tegen CNN.

