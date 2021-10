Biden met plan B naar de klimaattop omdat één senator dwars ligt

Russen moeten voortaan naar Polen voor Amerikaans visum

De Verenigde Staten geven geen immigratievisa meer af in Rusland. Russen die een visum voor de VS willen hebben, moeten daarvoor voortaan naar het Poolse Warschau reizen. Volgens de Amerikanen was er geen andere oplossing, omdat de Russische autoriteiten het leveren van consulaire diensten onmogelijk maken.

25 oktober