Biden neemt scherp afstand van ‘America-first’-politiek Trump, VS weer in Klimaatakkoord

Deze relaties zijn volgens de nieuwe Amerikaanse president “onlosmakelijk”. Die opvatting staat in schril contrast met de manier waarop Trump zijn trouwe bondgenoten in de G7 behandelde als economische rivalen. ,,Onze betrekkingen zijn door de jaren heen gegroeid omdat ze geworteld zijn in de rijkdom van onze gezamenlijke democratische waarden”, aldus Biden.

Biden riep tijdens digitaal overleg zijn bondgenoten in de G7 op met hem samen te werken op het gebied van de bestrijding van de pandemie en de klimaatverandering. Biden wil zichzelf en de Verenigde Staten daarin herintroduceren als wereldleider. In de G7 voeren Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Europese Unie overleg over internationale en economische kwesties.

Een van de speerpunten in zijn beleid is ook het herstel van betrekkingen met de NAVO. Zijn voorganger Trump liet zich regelmatig laatdunkend uit over de trans-Atlantische alliantie, eiste hogere defensie-uitgaven en dreigde anders Amerikaanse troepen terug te halen. Biden benadrukt dat gezamenlijke actie in overleg met bondgenoten noodzakelijk is. Trump streek zijn bondgenoten tegen de haren in door handelsovereenkomsten te eisen die gunstiger waren voor de Verenigde Staten en te dreigen met het verminderen van de militaire aanwezigheid van de VS.

Biden brak daarnaast een lans voor de bescherming van de democratie, zowel tegen buitenlandse inmenging bij verkiezingen als tegen interne onrust, zoals de aanval van supporters van president Trump op het Capitool. Hij zegt met elke vezel in zijn lijf te geloven dat democratie zal overwinnen en sprak in dat verband van een “keerpunt”.

Klimaatakkoord

De Verenigde Staten traden vrijdag opnieuw toe tot het klimaatverdrag van Parijs. Daarmee lost Biden een van zijn verkiezingsbeloften in, bijna een maand na zijn inhuldiging. De nieuwe Amerikaanse president ging op een digitale veiligheidsconferentie in München, enkele uren na de hernieuwde toetreding tot het Akkoord, meteen in op de stap en riep zijn Europese bondgenoten op de inspanningen in de strijd tegen klimaatverandering te verdubbelen. Tegelijk waarschuwde hij voor een “wereldwijde existentiële crisis”. ,,We kunnen niet langer uitstel accepteren of slechts het minimaal noodzakelijke doen om de klimaatverandering aan te pakken”, zei hij. Als dat niet gebeurt, aldus Biden, “dan zullen we allemaal de gevolgen moeten ondergaan”.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei in een reactie: ,,Hoe gedenkwaardig onze toetreding tot het akkoord in 2016 was en hoe gedenkwaardig onze terugkeer vandaag is, nog belangrijker is wat we doen in de komende weken, maanden en jaren.”

Oneerlijk

Het klimaatverdrag van Parijs werd in gesloten tijdens de laatste termijn van president Barack Obama, toen Biden nog vicepresident was. Obama's opvolger Donald Trump stapte in 2017 uit het klimaatverdrag met als voornaamste reden dat de afspraken te beperkend (en oneerlijk) zouden zijn voor het Amerikaanse bedrijfsleven. Door de lange opzegtermijn stapten de VS pas in november 2020 formeel uit het verdrag.

De VS waren van de 196 landen die het verdrag ondertekenden het enige land dat zich niet langer aan de afspraken gebonden achtte. Het land stoot per hoofd van de bevolking tevens de meeste broeikasgassen ter wereld uit.

Biden heeft in zijn campagne gezegd klimaatverandering serieus te nemen en heeft John Kerry benoemd tot speciaal gezant op dit terrein.