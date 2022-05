Biden neemt zichzelf, Trump en Poetin op de hak bij Correspondents’ Dinner

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Trump kwam nooit

Amerikaanse presidenten hebben het Correspondents’ Dinner, dat wordt gehouden in een balzaal van een hotel, sinds 1924 bijgewoond. De afgelopen twee jaar ging het niet door vanwege coronabeperkingen. Bidens voorganger Donald Trump liet het etentje met de pers in de jaren daarvoor links liggen omdat hij de media als de ‘vijand van het volk’ beschouwde. ,,Het is voor het eerst sinds zes jaar dat een president dit diner bijwoont. Begrijpelijk: we hadden vier jaar lang een verschrikkelijke plaag en daarna twee jaar corona, grapte Biden, overduidelijk verwijzend naar Trump.

Biden nam vanwege corona extra voorzorgsmaatregelen door het diner over te slaan en alleen het sprekersdeel bij te wonen, maar droeg geen mondkapje. Na zijn speech was het de beurt aan komiek Trevor Noah om Biden op de hak te nemen. De president kon het niet laten om vlak voor dat optreden de Russische president Vladimir Poetin nog even belachelijk te maken. ,,Trevor, het goede nieuws is dat jij nu de president van de Verenigde Staten mag aanpakken. En anders dan in Moskou ga je niet naar de gevangenis.”