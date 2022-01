Biden noemt gijzeling in synagoge Texas ‘terreurdaad’, FBI maakt identiteit dader bekend

Joe Biden heeft gereageerd op de twaalf uur durende gijzeling in een synagoge in de Amerikaanse staat Texas. Daarbij werden de vier gijzelaars, onder wie de rabbi, gered en kwam de gijzelnemer om het leven. De Amerikaanse president spreekt van een ‘terreurdaad’.

,,Dit was een terreurdaad, een terreurdaad’’, zei Biden vandaag tijdens een bezoek aan Philadelphia. Hij voegde er wel aan toe dat er nog geen informatie voorhanden was waarom de dader juist de synagoge had uitgekozen voor zijn actie.

De gewapende gijzelnemer begon zijn actie gisteren tijdens een dienst in de synagoge in het Texaanse Colleyville die live op Facebook werd uitgezonden, maar vervolgens werd afgebroken. De beelden zijn inmiddels verwijderd. Na een twaalf uur durende gijzeling werden drie gijzelaars bevrijd - een ander was al eerder vrijgelaten - door een speciale eenheid van de FBI. De dader - een Brit zo bevestigde het ministerie van Buitenlandse Zaken in het Verenigd Koninkrijk - kwam daarbij om het leven.

Zojuist maakte de FBI de identiteit van de dader bekend. Het gaat om de Brit Malik Faisal Akram, meldt de Amerikaanse opsporingsdienst.

‘Wapens van de straat’

Biden zei in Philadelphia dat hij de procureur-generaal over de gijzeling had gesproken en dat de dader zijn wapens ‘van de straat heeft’. Dat de man zo makkelijk aan wapens kon komen, is voor de Amerikaanse president een teken dat er nog veel werk ligt op het gebied van het reguleren van de wapenverkoop in het land. ,,Het checken van de referenten van een persoon is essentieel, maar dat kan niet als iemand op straat iets koopt van iemand anders.’’

