Biden ontvangt Afghaanse delegatie in het Witte Huis: ‘VS blijft vredesproces steunen’

Het bezoek zal de lange vriendschap tussen de VS en Afghanistan benadrukken op een moment waarop de internationale troepen uit Afghanistan vertrekken, zegt Witte Huiswoordvoerder Jen Psaki. Eerder dit jaar werd bekendgemaakt dat alle Navo-militairen uiterlijk 11 september weg zijn. Dat is ruim vier maanden later dan wat de vorige president Donald Trump buiten de Afghaanse regering om had afgesproken met de Taliban.



De Amerikanen zijn naar eigen zeggen bereid de Afghaanse bevolking en regering te blijven steunen. Zo moet worden voorkomen dat Afghanistan een veilige plek wordt voor terroristische groeperingen die een gevaar vormen voor de VS, aldus Psaki. ,,De VS blijven het lopende vredesproces volledig steunen en moedigen alle Afghaanse partijen aan deel te nemen aan de onderhandelingen die een einde moeten maken aan het conflict.”



Sinds bekend werd dat de Amerikaanse en andere buitenlandse militairen Afghanistan verlaten, is het geweld in Afghanistan flink toegenomen. De Taliban, die voor de inval van de Amerikanen aan de macht waren, voeren in toenemende mate aanvallen uit en hebben ook al tientallen districten heroverd op de regering in Kabul.