Biden overweegt Kamala Harris als running mate

Vader wil kerstver­sie­ring ophangen, maar stort van dak en sterft voor ogen van tienerzoon

4 december Een man uit Texas is zaterdag van het dak van zijn woning gevallen terwijl hij kerstverlichting aan het ophangen was. Zijn zoon van 17 zag alles gebeuren. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, meldt ABC News.