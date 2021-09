Biden wil geheime documenten aanslagen 11 september publiceren

Biden heeft niet gezegd wat er precies zal worden gepubliceerd, maar volgens Amerikaanse media gaat het mogelijk om documenten over de rol van Saoedi-Arabië bij de aanslagen van twintig jaar geleden. Nabestaanden van slachtoffers van de aanslagen menen dat Saoedi-Arabië hulp heeft verleend aan terroristengroep al-Qaeda, die de aanslagen uitvoerde. Op 11 september 2001 boorden twee vliegtuigen zich in de torens van het World Trade Center in New York en een ander vliegtuig in het Pentagon, het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie vlak bij Washington D.C. Een vierde vliegtuig kwam neer in Pennsylvania. Door de aanslagen kwamen bijna drieduizend mensen om het leven.

Biden beloofde transparantie

Biden heeft onder meer aan het ministerie van Justitie en andere overheidsorganisaties opdracht gegeven te kijken welke documenten gepubliceerd kunnen worden. Als de openbaarmaking in gang wordt gezet, worden de documenten gedurende de komende zes maanden naar buiten gebracht.



Volgens Biden is het publiceren van deze documenten onderdeel van zijn belofte om transparantie over de aanslagen te bieden. ,,Nu we de 20ste verjaardag die tragische dag naderen houd ik me aan die belofte’’, aldus Biden in een verklaring. Hij belooft dat hij met de publicaties rekening zal houden met de families van slachtoffers van de bloedige aanslagen op onder meer de Twin Towers in New York.