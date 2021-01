Biden zet Trumps Cola Light-knop weer op bureau in Oval Office

President Joe Biden heeft de belknop nu blijkbaar toch weer op dezelfde plaats gezet als waar Donald Trump hem tijdens zijn hele presidentschap liet staan. De knop was tijdelijk elders neergezet in het Oval Office. In 2017 zei Trump in interviews met de Associated Press (AP) en The Financial Times wat geheimzinnig: ,,Iedereen wordt een beetje zenuwachtig als ik daarop druk.”



Het viel de Britse politiek journalist Tom Newton Dunn op dat de knop was verdwenen, zoals bleek uit de eerste beelden van Joe Biden in het Oval Office. Samen met een collega interviewde Tom Newton Dunn in 2019 zelf Donald Trump in het Oval Office. ,,We raakten gefascineerd door wat de kleine rode knop deed. Uiteindelijk drukte Trump erop en een butler bracht een cola light op een presenteerblaadje”, schreef de journalist enkele dagen geleden op Twitter. Hij voegde eraan toe dat de eerste cola voor Trump was, maar dat de president vervolgens aan de reporters vroeg of ze er ook een wilden. ,,Ja, graag”, was het antwoord.