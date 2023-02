Bij Bachmoet strijdt het Russische leger ook tegen een Russisch anti-Poetin-bataljon

Oorlog Oekraïne LIVE | Per dag sneuvelen nu 824 Russen: ‘Vier keer meer dan gemiddelde in juni en juli’

Het Britse ministerie van Defensie gaat er vanuit dat de Oekraïense cijfers over aantallen dode Russen kloppen. Ze zijn enorm: afgelopen week stierven gemiddeld 824 Russische soldaten per dag. En opnieuw ontslaat president Zelenski een belangrijk persoon in Oekraïne wegens corruptie. Het gaat om Ruslan Dziuba, plaatsvervangend commandant van de Nationale Garde. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.

8:45