Bijna 10 jaar na tsunami: zeebeving treft Oost-Japan opnieuw, tien tallen gewonden en grote stroomuitval

Bijna tien jaar na een beving met een verwoestende tsunami tot gevolg, is hetzelfde Oost-Japanse gebied opnieuw getroffen door een aardbeving. Er is sprake van tientallen gewonden, maar de schade lijkt gering.

Op tv-beelden is te zien dat een snelweg is geblokkeerd door een aardverschuiving. Miljoenen mensen zaten echter zonder stroom, ook in de hoofdstad Tokio. Bij zeker 950.000 huishoudens viel de stroom uit, citeren Japanse media een woordvoerder van de regering.

De zeebeving voor de oostkust had een kracht van 7,3, maar leidde deze keer niet tot een vernietigende vloedgolf. De zeebeving voor de oostkust had een kracht van 7,1, maar leidde deze keer niet tot een vernietigende vloedgolf. Op 11 maart 2011 kwamen ongeveer 18.500 mensen om het leven door een aardbeving van 9 op de schaal van Richter voor de noordoostelijke kust van Japan en de daaropvolgende tsunami die het land overspoelde. De gebeurtenissen leidden ook tot een driedubbele meltdown in de kerncentrale Fukushima Daiichi, waardoor radioactiviteit vrijkwam. Deze keer zouden daar geen problemen zijn geconstateerd.

Het was het ergste nucleaire ongeval sinds Tsjernobyl in 1986. Honderdduizenden mensen moesten hun huizen verlaten. Officieel kunnen 49.500 mensen nog niet terugkeren naar huis, maar activisten en geëvacueerden menen dat het er veel meer zijn.

Na de ramp met de centrale in Fukushima werden alle reactoren in Japan stilgelegd en kwamen er strengere veiligheidseisen waar de centrales aan moeten voldoen. De Japanse regering hief vorig jaar de evacuatiebevelen van een reeks gebieden op omdat ze weer veilig zouden zijn. Volgens critici is het stralingsniveau nog altijd te hoog. Van de 42 kernreactoren in Japan zijn er momenteel maar drie in werking.

Volledig scherm Mensen staan in de rij voor de taxi voor het treinstation in Sendai. © EPA

Volledig scherm Brandweerlieden bij een ingestort bouwwerk in Koorimachi. © AP

Volledig scherm Een beschadigd huis in Koorimachi. © AP