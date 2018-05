Bijna 2 miljoen Turken zeggen 'genoeg is genoeg' tegen Erdogan

Erdogan zei in een toespraak tot zijn fractie in het parlement over de verkiezingscampagne van de oppositie: ,,Hun enige doel is om Recep Tayyip Erdogan ten val te brengen. Onze natie heeft ons gekozen als burgemeester (van Istanboel), premier, president. Alleen als onze natie zegt 'tamam' (genoeg) dan zullen we opstappen”.



Meteen daarna begonnen de eerste tweets te verschijnen met als belangrijkste woord #TAMAM. Ook alle partijleiders van de tot nu toe hopeloos verdeelde oppositie verenigden zich achter 'Genoeg is genoeg'.



,,Het is tijd. Genoeg!”, schreef parlementslid Muharrem Ince, de belangrijkste kandidaat van de oppositie die het bij de vervroegde presidentsverkiezingen van 24 juni opneemt tegen Erdogan. ,,We willen democratie en daarom zeggen we #tamam tegen Erdogan”, aldus een van de Turken op Twitter.