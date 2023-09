Bijna 2500 doden na aardbeving Marokko: gebied rond epicentrum is bergachtig met veel dorpjes

Inwoners vinden berichten dat Marrakesh helemaal in puin ligt ‘zwaar overdreven’: ‘Toeristen blijven nu weg’

Marrakesh is aan het bijkomen van de zware aardbeving die het gebied vrijdagavond trof. Er is zeker schade, maar van chaos is geen sprake. Inwoners zijn zelfs boos over de rampverhalen: ,,Nu blijven de toeristen weg.”