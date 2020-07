Bijna 80 procent van de Russen stemt voor grondwetswijzigingen

Agent verdacht van doodschie­ten zwarte Amerikaan op borgtocht vrij na betalen 500.000 dollar

1 juli Een witte voormalige politieman die in de Verenigde Staten is aangeklaagd vanwege het doden van een zwarte man in Atlanta is vandaag op borgtocht vrijgelaten. Het gaat om Garret Rolfe, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de gewelddadige dood van Rayshard Brooks.