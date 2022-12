Bijna 800 toeristen vast bij Machu Picchu in Peru

Vorige week werd Boluartes voorganger Pedro Castillo afgezet nadat hij had geprobeerd het parlement te ontbinden. Zijn aanhangers, vooral buiten de hoofdstad Lima, roeren zich al dagen. Bij de betogingen vielen al zeker 7 doden. De autoriteiten hebben voor het hele land de noodtoestand uitgeroepen.

Bij de toegangspoort tot Machu Picchu zijn volgens de lokale autoriteiten zo'n 779 toeristen van verschillende nationaliteiten gestrand. De enige manier om comfortabel te reizen tussen de historische ruïnes en de stad Cuzco, 110 kilometer verderop, is per trein. Door protesten in Cuzco rijden er voorlopig geen treinen meer. Spoormaatschappij Peru Rail heeft het treinverkeer stilgelegd uit vrees voor blokkades op het spoor, en om de veiligheid van passagiers te verzekeren.



De regering zou om hulp zijn gevraagd om de rugzaktoeristen per helikopter te evacueren. Verschillende toeristen melden aan persbureau AFP dat ze hun vlucht terug naar huis hebben gemist en dat er nog geen enkele zekerheid is wanneer de treinen weer richting Cuzco gaan rijden.

Volledig scherm Machu Picchu. © AP

Belangrijkste toeristische attractie

Machu Picchu is een van de belangrijkste toeristische attracties in Zuid-Amerika en behoort sinds 1983 tot het Unesco-werelderfgoed. De ruïnestad is opgericht door de Inca’s in de 15e eeuw en bestaat uit ongeveer 200 gebouwen. Dagelijks komen er duizenden bezoekers, waaronder ook veel Nederlanders.

De situatie in Peru is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ‘zeer onvoorspelbaar.’ Het reisadvies gaat van geel naar oranje. Buitenlandse Zaken adviseert om alleen naar Peru te gaan als het noodzakelijk is en om uit de buurt van demonstraties te blijven.

De Nederlandse alarmcentrale Eurocross Assistance meldt donderdagochtend dat er nog geen hulpverzoeken van Nederlanders in de buurt van Machu Picchu zijn binnengekomen.

Volledig scherm Aanhangers van de afgezette Peruaanse president Pedro Castillo willen dat hij terugkeert. © AFP