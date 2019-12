Bijna was Timmermans de baas van Europa: Ik werd ’s ochtends zelfs al gefeliciteerd

Van pedo verloste Marvin (15) herenigd met moeder: ‘Ik herkende hem niet meer’

13:24 Het moment waarvan Manuela B. uit het Duitse Duisburg tweeënhalf jaar droomde, werd afgelopen weekend realiteit: ze kon haar vermiste zoon Marvin weer in de armen sluiten. De politie vond de tiener vrijdag toevallig tijdens een huiszoeking bij een kinderpornoverdachte (44). Hoewel haar blijdschap geen grenzen kende, was het weerzien compleet anders dan de moeder zich had voorgesteld. ,,De jongen die ik zag, deed me denken aan de spreuk over een gebroken man’’, zegt in een interview met de West-Deutsche Allgemeine Zeitung.