Bijzonder protest in Israëlische kranten: ‘Zwarte dag voor democratie’ na omstreden wet

Ministerie van Justitie VS waarschuwt tegen Texas: drijvende grensbar­riè­res zijn illegaal

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft Texas gewaarschuwd, nadat de staat drijvende barrières aangebracht heeft in de Rio Grande, de rivier die de grens vormt met Mexico. De barrières zijn bedoeld om migranten tegen te houden en dat is in strijd met de federale wetgeving, aldus het ministerie.