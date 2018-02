Bill Gates haalt CO2 uit de lucht en maakt er brandstof van

Het proces dat het bedrijf toepast, 'air to fuels' of A2F, bestaat uit drie stappen. Eerst wordt CO2 uit de lucht gehaald en gezuiverd. In een fabriek in het Canadese Squamish wordt al elke dag een ton CO2 uit de atmosfeer gehaald. Voorheen werd die daarna gewoon terug de lucht in gestoten, omdat de rest van het proces nog niet verder uitgewerkt was. Inmiddels is dat niet meer nodig.



Daarna wordt schone elektriciteit, zoals zonne-energie, gebruikt om waterstof af te splitsen van water. Tot slot worden de CO en waterstof gesynthetiseerd in brandstoffen, zoals diesel, benzine en kerosine.