Biograaf: ‘Zelenski werd door de oorlog een compleet ander mens’

Oorlog Oekraïne Met de officiële val van Marioepol aanstaande valt ook een symbool van deze oorlog

Oekraïne is er eindelijk in geslaagd zijn gewonde soldaten uit de Azovstal-fabriek te evacueren. De strijd om Marioepol is hiermee zo goed als beslecht. De stad is uitgegroeid tot een van de symbolen van de oorlog.

10:16