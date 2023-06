Bizar voorval in Luik: 16-jarige jongen steelt lijnbus en rijdt verschillende wagens aan

De 16-jarige jongen was ontsnapt uit een jeugdinstelling in de gemeente Fraipont en naar een stelplaats van TEC-bussen in de buurt gewandeld. Eén van de buschauffeurs was op dat moment aan het pauzeren en had zijn bus niet op slot gedaan. De 16-jarige jongen besloot het voertuig te stelen en reed er ongeveer twaalf kilometer verder mee, tot in het dorpje Beaufays.