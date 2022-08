Bizarre besluiten in Frankrijk: ‘Degenen die wèl dood gaan, zullen zwaar gestraft worden’

Amerikaans meisje (12) ontsnapt uit stacaravan waar haar broertje en moeder in werden vermoord

Een 12-jarig meisje dat een week lang werd vastgehouden in een stacaravan op het platteland van Alabama, wist maandag op eigen houtje te ontsnappen aan haar ontvoerder. De tiener werd later alleen op de weg aangetroffen en wees agenten naar de woning van de verdachte, waar twee in stukken gehakte lichamen werden gevonden. Het zou gaan om de moeder en de 14-jarige broer van het meisje.

4 augustus