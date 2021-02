Bloedbad bij feest Mexico: elf mensen doodgeschoten

,,De lichamen van tien mannen met schotwonden zijn aangetroffen op de stoep”, zegt justitie in de staat Jalisco. Het lichaam van een minderjarig slachtoffer lag in een woning. Een vrouw en een jongen raakten gewond bij de schietpartij.

In Mexico worden momenteel bijna 100 moorden per dag gemeld. Het geweld in het 126 miljoen inwoners tellende land nam fors toe nadat de autoriteiten in 2006 hun strijd tegen criminele kartels opvoerden. Die kartels zijn vaak betrokken bij criminele activiteiten als drugssmokkel naar de Verenigde Staten, ontvoeringen voor losgeld en afpersing. Volgens onderzoekers wordt momenteel maar zo’n 3 procent van de misdrijven in Mexico opgelost.