Bloedige dag in Myanmar: 82 demonstranten gedood

Saint Vincent evacueert 16.000 mensen om rommelende vulkaan, cruisesche­pen ingezet

9 april De vulkaan La Soufrière op het Caribische eiland Saint Vincent en de Grenadines is uitgebarsten. In de aanloop naar de ‘explosieve uitbarsting’ moesten uit het noorden van het tropische eiland zo’n 16.000 mensen in allerijl worden geëvacueerd. Cruiseschepen komen vandaag aan om hen in veiligheid te brengen.