Blue Planet 2 gaat vanavond los op BBC

De mooiste plaatjes ooit zijn het resultaat van 6000 duikuren (plus 100 uur filmen vanuit een onderzeeër), verdeeld over 125 expedities. Toen de eerste reeks in 2001 werd uitgezonden, klonk er wereldwijd applaus voor de vele prachtige en haarscherpe onderwaterbeelden. Deze keer gebruikte de BBC de allernieuwste opnametechnieken om ‘de eerste reeks visueel nog te overtreffen’. Zo wordt er gebruik gemaakt van een zogeheten ‘megadome’ die het mogelijk maakt gelijktijdig boven en onder water te filmen. Verder worden camera’s achter snelle boten getrokken om speedzwemmers als dolfijnen en tonijnen te kunnen bijhouden. Uiteraard gaat Sir David Attenborough het ons allemaal toelichten met zijn vertrouwde en kalme stem. Aan het einde van elke aflevering is te zien hoe bepaalde scènes konden worden vastgelegd.

In die 6000 uur zitten ook een paar beelden die in de studio werden gefilmd, zo hebben de makers vooraf laten weten. Zes jaar geleden ontstond er wat opwinding vanwege een verwijt van ‘nep’ toen bleek dat beelden van een ijsbeertje niet op de pool maar in een zoo waren gefilmd. Wat in de studio is gefilmd wordt niet specifiek vermeld, maar bekend is dat een scene die laat zien hoe koraal verbleekt, is gefilmd in een studio onder scherpe lampen. Anders is het effect niet te zien, aldus de filmmakers. Soms werden decors nagebouwd om dieren beter te kunnen filmen, bijvoorbeeld de bidsprinkhaankreeften die nu magistraal close in beeld komen.