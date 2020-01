Boeing ontdekt nog een softwarefout in 737 MAX

Boeing heeft een nieuwe softwarefout ontdekt in probleemvliegtuig 737 MAX. Daardoor duurt het mogelijk nog langer voordat het toestel weer de lucht in mag.

Het gaat om het systeem dat in het vliegtuig controleert of andere monitoringsystemen wel correct werken. Boeing is al bezig met de nodige updates en staat daarover ook in contact met de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. "Onze hoogste prioriteit is ervoor zorgen dat de 737 MAX veilig is en voldoet aan alle wettelijke vereisten voordat hij weer in gebruik wordt genomen.”

Toestellen van het type 737 MAX staan al sinds maart vorig jaar aan de grond, nadat binnen het bestek van vijf maanden twee dodelijke crashes met het model waren gebeurd. In totaal kwamen 346 mensen om het leven. De twee vliegtuigongelukken, in Indonesië en Ethiopië, zijn vermoedelijk het gevolg van een veiligheidssysteem dat de neus naar beneden bleef drukken doordat een sensor niet goed werkte.

Boeing moet van luchtvaartautoriteiten eerst alle technische mankementen in het toestel verhelpen voordat de 737 MAX weer mag vliegen. De kosten in verband met de kwestie lopen in de miljarden dollars.

Het wordt steeds duidelijker dat de 737 MAX meer gebreken had dan alleen de software die direct een rol heeft gespeeld bij het neerstorten van de twee vliegtuigen.

Er zijn al eerder berichten naar buiten gekomen over mogelijke andere euvels. Ook kwam al aan het licht dat er reeds bij de ontwikkeling van de 737 MAX twijfels bestonden over het toestel. Een piloot die in 2017 betrokken was bij het proces stelde zelfs dat het leek alsof het vliegtuig ontworpen was door clowns.

Bedrading

Een hooggeplaatste piloot van vliegtuigmaker Boeing had al in 2016 technische aanmerkingen op het gewraakte 737 MAX-toestel, dat vanwege twee crashes al maanden aan de grond staat. Toch kreeg de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA de betreffende documenten pas in oktober vorig jaar onder ogen. De toezichthouders verwijten Boeing dat het bedrijf niet eerder aan de bel trok.

Onder meer zijn zorgen gerezen over de bedrading die helpt de staart van het vliegtuig te controleren. Er wordt nu gekeken of twee essentiële bundels misschien te dicht bij elkaar liggen waardoor kortsluiting zou kunnen ontstaan. Ze uit elkaar halen is een relatief simpele ingreep.

American Airlines, een van de grootste luchtvaartmaatschappijen in de Verenigde Staten, heeft de terugkeer van de Boeing 737 MAX uitgesteld tot 5 maart. Ook Southwest Airlines wil de toestellen op zijn vroegst pas in maart van 2020 in gebruik nemen.