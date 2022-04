Boete voor 30-jarige Nederlanders die in Trevifontein sprongen

Volgens Roma Today hoopten de twee dat hun daad onopgemerkt zou blijven in de drukte rond de monumentale fontein. Politieagenten in de buurt hadden de Nederlanders echter in de gaten en sommeerden hen uit het water te komen.

In Italië wordt streng gecontroleerd op het vertonen van asociaal gedrag op historische plekken. Zo is eerder een man beboet die verkleed als gladiator de fontein beklom. In 2019 besloten twee Tsjechen uren voor een voetbalwedstrijd naakt in een kanaal in Venetië te badderen. Zij moesten toen ieder 3000 euro betalen.