Bokser slaat Franse agenten tot moes tijdens rellen Gele Hesjes

Het filmpje van de aanval ging al meteen viraal in de Franse sociale media. Sommigen monteerden er de muziek uit de film Rocky onder. Maar veel Fransen reageren geschokt op de beelden. Te zien is hoe de grote in het zwart geklede man, die zelf geen geel hesje draagt, op de voetgangersbrug Leopold-Sédar-Senghor over een hek springt om vervolgens te gaan boksen met een politieman die zich verweerd met een wapenschild. Dat lijkt allemaal nog mee te vallen. Angstiger wordt het als hij - kort daarvoor - een op de grond liggende politieman in elkaar schopt. In de onderstaande video komt dezelfde man na tien seconden in beeld, links op de brug.

Opmerkelijk was dat de Franse bond van hoofdcommissarissen via Twitter bekend maakte de man te hebben geïdentificeerd. ‘Meneer, u die onze collega die op de grond lag heeft geslagen. We hebben u geïdentificeerd. Als bokser respecteert u niet de regels. Wij gaan u de regels leren van het strafrecht’, aldus de tweet van Le Syndicat des Commissaires de la Police Nationale (SCPN) . Bij de tweet zit een herkenbare actiefoto van de man uit diens sportieve carrière.

Volgens de Franse media gaat het om Christophe D. een professionele bokser uit de Parijse regio. Hij zou inmiddels zijn aangehouden.

Confrontaties

Volledig scherm Een protest van Gele Hesjes in Nantes leidde ook tot schermutselingen. © AFP Op meerdere plekken in Frankrijk zijn gisteren weer confrontaties geweest tussen de ‘gilets jaunes’ (gele hesjes) en de politie. Langs de Seine in Parijs vuurden agenten, die bekogeld werden met projectielen, traangas af om betogers op afstand te houden. Dat gebeurde onder meer op een voetgangersbrug, zo is op beelden te zien, maar ook bij het parlementsgebouw en het museum d’Orsay.



Op een aantal plaatsen werden barricades opgeworpen en aangestoken. Ook een bootrestaurant moest het ontgelden. Een agent raakte gewond op de Seine-kade doordat van bovenaf een fiets op hem werd gegooid. Het was de achtste keer dat de gele-hesjesbeweging de zaterdag tot nationale protestdag uitriep. Behalve in de Franse hoofdstad gingen mensen de straat op in onder andere Marseille, Bordeaux, Toulouse en Lyon, meldt de krant Le Parisien, eveneens met wat ongeregeldheden tot gevolg.

Enthousiasme tanende