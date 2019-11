Boliviaanse president Morales uitgeweken naar Mexico

De Boliviaanse president Evo Morales is vertrokken naar Mexico. De Mexicaanse regering had Morales al snel nadat hij zondag bekend maakte dat hij was afgetreden, asiel aangeboden.

De Mexicaanse regering bevestigt dat Morales aan boord is van een door hen gestuurd vliegtuig. Dat toestel moet hem op een veilige manier vervoeren naar Mexico. Volgens de Mexicaanse minister Marcelo Ebrard van Buitenlandse Zaken is het leven van Morales in gevaar als hij in Bolivia blijft en wordt hem om ‘humanitaire redenen’ asiel verleend.

Morales zelf twitterde dat hij snel zal terugkeren, ‘met meer kracht en energie’. In zijn land is het ondertussen zeer onrustig. Het land dreigt in bestuurlijke chaos terecht te komen. Voor- en tegenstanders van de president gaan elkaar te lijf. Het leger heeft na een oproep van de politie laten weten te helpen om beide kampen uit elkaar te houden.

,,We zullen samen met de politie actie ondernemen om bloedvergieten te voorkomen. We zullen de gepaste strijdkracht gebruiken tegen de vandalen die de bevolking terroriseren’’, zei legercommandant Williams Kaliman in een verklaring.

Positie onhoudbaar

De positie van Morales, die sinds 2006 aan de macht was in Bolivia, was onhoudbaar geworden nadat de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) ernstige onregelmatigheden bij de verkiezingen van vorige maand had vastgesteld. Morales zwichtte uiteindelijk voor de aanhoudende protesten tegen de uitslag van de stembusgang. Nadat duidelijk was geworden dat hij ook de steun van leger en politie kwijt was, trad hij af.