Bolsonaro tegen Noren: Hou je geld en help Merkel bos aan te leggen in Duitsland

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft hard uitgehaald naar Duitsland en Noorwegen, nadat die landen bekendmaakten de financiële bijdragen aan Braziliaanse milieuprojecten te stoppen. ,,Is Noorwegen niet het land dat walvissen doodt op de Noordpool? En daar naar olie boort? Die hoeven ons niet het goede voorbeeld te geven’’, zei Bolsonaro in reactie op het stopzetten van de Noorse bijdrage aan het Amazonefonds.

,,Hou je geld maar en help Angela Merkel om Duitsland te herbebossen’’, zei Bolsonaro verder nog. Dat was ook een sneer richting Duitsland, dat vorige week bekendmaakte 40 miljoen euro financiering van milieuprojecten in Brazilië in te trekken. Dat besluit kwam voort uit ,,grote bezorgdheid over de toenemende ontbossing van het Braziliaanse Amazonegebied’’, aldus een verklaring van de Duitse ambassade in Brazilië.

Lees ook Braziliaanse president ontslaat hoofd onderzoeksinstituut om cijfers ontbossing Amazone Lees meer

Het Noorse ministerie van Milieu kondigde donderdag aan dat het land een deel van de toegezegde financiering van het Amazonefonds terugdraait. Het gaat om een bedrag van zo’n 30 miljoen euro. Volgens de Noren heeft Brazilië de overeenkomst met de geldschieters aan het fonds geschonden, omdat het land de strijd tegen ontbossing de rug zou toekeren.

Volgens de Noorse minister van Milieu, Ola Elvestuen, verbrak Brazilië eenzijdig de overeenkomst met de schorsing van de de raad van bestuur en het technisch comité van het Amazonefonds. ,,Daarmee laat Brazilië zien, dat ze niet langer willen stoppen met ontbossing’’, zei Elvestuen.

Het Amazonefonds is in 2008 opgezet om donaties te ontvangen voor bebossings- en andere duurzaamheidsprojecten in het Amazonegebied. Noorwegen is veruit de grootste contribuant aan het fonds, met 830 miljoen euro, gevolgd door Duitsland met 55 miljoen en de Braziliaanse staatsoliemaatschappij Petrobras met 6,2 miljoen.

Volgens de website van het Amazonefonds is van het gedoneerde geld inmiddels zo’n 380 miljoen euro besteed aan honderd projecten. Al gemaakte donaties kunnen niet worden ingetrokken, toekomstige financiering wel.

‘Lieve Angela Merkel’

Duitsland blijft wel donateur van het fonds. Op het Duitse besluit om donaties aan Braziliaanse milieuprojecten in te trekken reageerde Bolsonaro eerder ook al in felle bewoordingen: ,,Lieve Angela Merkel zou beter bossen in Duitsland kunnen aanleggen, dat land heeft het harder nodig dan wij hier.’’

Tijdens de G20-topontmoeting in juni in Japan was Merkel zeer kritisch geweest op Bolsonaro’s milieupolitiek. Ze omschreef de situatie destijds als ,,dramatisch’’. Merkel en de Franse president Emmanuel Macro gebruiken ook het al dan niet ratificeren van het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Zuid-Amerikaanse Mercosur als drukmiddel om Brazilië zijn milieubeloften te laten waarmaken.

Volledig scherm Ontbossing in de Amazone. © EPA

Economische ontwikkeling

De extreemrechtse Bolsonaro is een groot voorstander van economische ontwikkeling van de Amazone. Hij wil de status van beschermde gebieden zodanig veranderen dat ze geschikt kunnen worden gemaakt voor economische activiteiten, land- en mijnbouw. Al sinds zijn aantreden als president in januari botst hij daarover regelmatig met mileu-organisaties die zich sterk maken voor behoud van het regenwoud.

Volgens cijfers van het Braziliaanse Nationaal Instituut voor Ruimte-Onderzoek (INPE) steeg de ontbossing in het Amazonegebied in juli naar alarmerende aantallen. Het INPE zei vorige week dat in juli ruwweg 2.254 vierkante kilometer werd ontbost, een stijging van 278 procent vergeleken met een jaar eerder.

Bolsonaro noemde de cijfers van het instituut eerder deze maand een ,,leugen’’. ,,Die worden gemanipuleerd en hoger voorgesteld dan ze zijn, om de naam van Brazilië en de regering te besmeuren.’’ De directeur van het instituut moest daarop het veld ruimen.