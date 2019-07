Bolsonaro wil eigen zoon als ambassadeur VS

Onrust over beoogde vrijlating ‘extreemste vrouwelij­ke pedofiel ooit’

11 juli In Groot-Brittannië is ophef ontstaan over de aanstaande vrijlating van de 49-jarige Vanessa Marks, die in 2009 werd veroordeeld voor seksueel misbruik van baby's en peuters in het kinderdagverblijf waar ze werkte. Marks wordt in haar vaderland de ‘extreemste vrouwelijke pedofiel ooit’ genoemd. Haar ex-man vreest dat Vanessa in vrijheid weer de fout in zal gaan. ,,Ze is en blijft manipulatief, een sluipend luipaard dat altijd zal jagen op kinderen.”