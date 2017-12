Bom ontploft in supermarkt Sint-Petersburg: 10 gewonden

Voormalig topvoetballer George Weah claimt winst verkiezingen Liberia

27 december Voormalig topvoetballer George Weah claimt de verkiezingen om het presidentschap te hebben gewonnen in Liberia. Dinsdag kon er worden gestemd. Op Twitter gaf Weah aan veel vertrouwen te hebben in de uitslag. De officiële uitslagen worden later deze week verwacht.