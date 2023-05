Bom op FSB-kantoor en stukjes Russisch grondgebied bezet: groeperingen willen ‘bevrijding van Rusland’

De ‘invasie’ van Rusland is in ieder geval spraakmakend én bij voorbaat volstrekt kansloos omdat de binnenvallende troepenmacht wel een heel bescheiden kolonne wist te mobiliseren. Naar verluidt bestaat die uit twee tanks, één gepantserd troepentransport en een stuk of tien kleinere, gepantserde, voertuigen. Alles bij elkaar zouden enige tientallen aanvallers het Russische grondgebied hebben betreden, allemaal Russen. Hoeveel er nog in leven zijn is onbekend. Volgens de gezaghebbende denktank Institute for the Study of War zouden de aanvallers tot een paar kilometer op Russische grondgebied zijn doorgedrongen en in gevecht zijn met Russische veiligheidstroepen. Naar verluidt zijn er minstens twee Russische soldaten omgekomen bij een mortieraanval op een kazers en ook zijn tien burgers zijn verwond.