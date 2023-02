Bom uit Tweede Wereldoorlog ontploft onverwacht tijdens ontmanteling in Engeland

Groot deel van Duitse stad Kleef ontruimd na vondst 500-ponds-bom uit Tweede Wereldoor­log

KLEEF - In de directe omgeving van de Stadthalle aan de Wasserstrasse in het Duitse Kleef moeten donderdagmiddag alle bewoners in een straal van 350 meter hun woningen, bedrijven en kantoren verlaten. Bij graafwerkzaamheden voor de uitbreiding van de stadshal is een 500-ponds-bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden.

19 januari