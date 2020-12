Bommenmaker van aanslag op Bali opgepakt

Een van de breinen achter de dodelijke aanslag op Bali in 2002 is in Indonesië opgepakt. Zulkarnaen was de militaire leider van terreurorganisatie Jemaah Islamiyah. Hij wordt ervan verdacht de bommen te hebben gemaakt, die destijds het toeristisch centrum in het hart raakten.

Aris Sumarsono, zoals zijn echte naam luidt, is donderdag door de Indonesische antiterreureenheid opgepakt op het eiland Sumatra. Hij werd al sinds 2003 gezocht.

Volgens de autoriteiten was Zulkarnaen, een bioloog, de militaire leider van Jemaah Islamiyah, een aan al-Qaeda gelieerde terreurorganisatie. Hij wordt ervan verdacht bommen te hebben gemaakt waarmee meerdere aanslagen zijn gepleegd.

Toeristen

De grootste aanslag was in het toeristische centrum van Bali in 2002. Daarbij kwamen 202 mensen om, voornamelijk toeristen. Ook zou Zulkarnaen betrokken zijn bij de aanslag op het Marriott-hotel in Jakarta in 2003, waarbij twaalf doden vielen.

Zulkarnaen behoorde tot de eerste groep Indonesische militanten die naar Afghanistan gingen voor een jihadistische training. Hij zou ook een andere bommenmaker van Jemaah Islamiyah onderdak hebben gegeven. Die terreurverdachte, Upik Lawanga, werd vorige week opgepakt, nadat hij al sinds 2005 op de vlucht was.

Tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm De ravage na de aanslag op Bali in 2002. © EPA

De Indonesische politie arresteerde de afgelopen maand meer islamitische terreurverdachten. Uit de verhoren kwam de verblijfplaats van Zulkarnaen naar voren.

Zwarte lijst

Zulkarnaen staat al sinds 2005 op de zwarte lijst van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, vanwege zijn banden met Talibanleider Osama bin Laden. Hij wordt gezien als een van de sleutelfiguren van al-Qaeda in Zuidoost-Azië en was een van de weinigen in Indonesië die direct in contact stond met het netwerk van Bin Laden.

Zulkarnaen zou een speciale gevechtseenheid (Laskar Kos) hebben geleid. In 2003 werd hij de militaire leider van Jemaah Islamiyah nadat zijn voorganger, Encep Nurjaman (Hambali) in Thailand was gearresteerd.

Indonesische veiligheidstroepen slaagden er daarna in Jemaah Islamiyah de kop in te drukken door honderden militanten op te pakken en leiders en bommenmakers te doden. Maar de laatste jaren dreigt een heropleving van het moslimextremisme door nieuwe groepen van IS-sympathisanten, onder wie Indonesiërs die in het Midden-Oosten voor de Islamitische Staat hebben gevochten.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.