Borg Huawei-directeur vastgesteld op 10 miljoen dollar

Kerstmarkt in Straats­burg gigantisch populair

11 december De kerstmarkt in Straatsburg, waar vanavond vlakbij een terroristische aanslag plaatsvond, is immens populair. In vier weken tijd bezoeken jaarlijks zo’n twee miljoen mensen het sfeervolle centrum van de stad aan de Rijn, op de grens van Frankrijk en Duitsland.