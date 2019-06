Boris Johnson wil ‘brexitrekening' niet betalen tot hij betere deal krijgt

Duizenden passagiers cruise­schip zoeken urenlang naar overboord geslagen tiener

10:42 Een heftige dag op het cruiseschip van de Amerikaanse rederij Norwegian Cruise Line. Een naar verluidt Amerikaanse tiener in 'roze pyjama' zou 's nachts overboord zijn geslagen in de Middellandse zee. De cruise is in Spanje een dag stilgelegd en passagiers werden door de kapitein opgedragen de hele dag uit te kijken naar het meisje. Tot nu toe is de zoektocht zonder resultaat.