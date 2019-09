Boris Johnson wil ‘meer soepelheid’ van Europa bij brexit

De Britse premier Boris Johnson heeft maandag ,,meer soepelheid’’ gevraagd van de Europeanen in de onderhandelingen over de brexit. Hij deed dat in New York tijdens een ontmoeting met Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad. Volgens Tusk leverde het gesprek geen enkele doorbraak op. Ondertussen wacht dinsdag de uitspraak van het Britse Hooggerechtshof over de schorsing van het parlement door Johnson.

Voor Johnson moet de EU nu in actie komen en ,,meer soepelheid’’ tonen, aldus een woordvoerder van de Britse premier na de ontmoeting, die plaatsvond in de marge van de Algemene Vergadering van de VN.

Donald Tusk liet op zijn beurt op Twitter weten dat er geen doorbraak, maar ook geen mislukking was na het gesprek. ,,Geen tijd te verliezen’’, schreef hij ook.

Volgens de Britse woordvoerder spraken de twee over ,,de vooruitgang in de gesprekken in de zoektocht naar een alternatief voor de backstop’’. De backstop is erop gericht controles aan de grens tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek te vermijden.

Uitspraak in zaak schorsing parlement

Het Hooggerechtshof in Londen doet dinsdag uitspraak in de zaak tegen Boris Johnson over de lange schorsing van het parlement. Naar verwachting komt die rond 11.30 uur Nederlandse tijd. Klagers vinden dat de premier in strijd met de wet handelde toen hij de koningin om een ongebruikelijk lange schorsing vroeg. Hij heeft het Britse parlement met vijf weken reces gestuurd.

De klagers betogen dat Johnson niet de waarheid sprak en in werkelijkheid het parlement zo veel mogelijk wil uitschakelen in de aanloop naar de door hem aangekondigde brexit op 31 oktober. De zittingen van het Lagerhuis worden wel vaker geschorst in deze tijd van partijcongressen en in de aanloop naar een nieuw ‘parlementair seizoen’. Maar Johnson zou de schorsing hebben opgerekt om zijn brexit erdoor te krijgen. De schorsing is nu tot 14 oktober.