Bosbranden in Chili eisen tientallen levens, honderden mensen gewond

‘Dood aan S.’: Nederlan­der met revolver hangt spandoek aan Belgisch huis, eerder buurman ontvoerd

De twee Nederlandse mannen die in de nacht van woensdag op donderdag werden gearresteerd op de Boomsesteenweg in Antwerpen, hadden het waarschijnlijk gemunt op de Turkse bewoner B.S. Hij is sinds enkele weken doelwit in het drugsmilieu. Drie weken geleden werd zijn buurman, die een verdieping lager woont, per vergissing ontvoerd en mishandeld. Een week later werd een aanslag gepleegd tegen de woning van de vriendin van B.S.

3 februari