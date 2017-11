Botsing vliegtuig en helikopter boven Engeland

Legerhond Mali krijgt hoogste eremedaille voor strijd tegen Taliban

14:13 De Britse militaire viervoeter Mali heeft gisteren een hoge onderscheiding gekregen voor zijn heldenmoed in Afghanistan. De Mechelse herder leidde ondanks ernstige verwondingen aan zijn lijf een speciaal peloton in 2012 in Kabul rechtstreeks naar verborgen Taliban-strijders.