Botten van enorme papegaai van meter hoog ontdekt in Nieuw-Zeeland

Dat zo'n enorme vogel juist in Nieuw-Zeeland wordt gevonden, is niet opmerkelijk. Het land staat bekend om zijn grote vogels, zoals de uitgestorven moa, grote ganzen, kraanvogels en adelaars. Het eiland Fiji was ooit de thuisbasis van een stel gigantische duiven. Maar nog nooit werd er zo'n grote papegaai ontdekt. ,,Het was volledig onverwacht dat we zijn gestuit op de overblijfselen”, schrijft paleontoloog Trever Worthy van de Flinders University in Adelaide in het wetenschappelijke tijdschrift Biology Letters. Hij noemt de vondst dan ook ‘zeer bijzonder’.



De botten van de vogel werden al in 2008 op het zuidelijke eiland van Nieuw-Zeeland gevonden, in een gebied dat nu skigebied is. Het duurde tot deze maand dat duidelijk werd dat de overblijfselen afkomstig zijn van een enorme papegaai, die als hij op zijn pootjes stond een lengte van zeker een meter moet hebben gehad.



Het dier is door Worthy en zijn collega-wetenschappers Heracles inexpectatus genoemd, naar de Griekse god van de kracht. Om erachter te komen om wat voor soort het ging, zijn de twee botten - afkomstig van de zogenaamde ‘drumsticks’ van de vogel - vergeleken met tientallen andere botten. Daaruit bleek dat ze afkomstig moesten zijn van een papegaaiachtige, en niet van bijvoorbeeld een kiwi (soort vogel) of een enorme duif.