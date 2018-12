Boze bewoners van krakende torenflat Sydney weer hun huis uit

‘Structureel gezond’

Hoewel het gebouw volgens bouwer Icon ‘structureel gezond’ is, heeft een uitgebreider onderzoek nu toch tot een nieuwe ontruiming van de wolkenkrabber geleid. De bewoners van de appartementen moeten voorlopig elders hun heil zoeken. Tijdens de onderzoeksperiode, die mogelijk weken gaat duren, worden de bewoners in hotels ondergebracht. Alle water-, gas- en stroomleidingen in het gebouw zijn afgesloten. Icon zal de gedupeerde eigenaren compenseren voor hun ongemak, zo verzekert het bedrijf. Voor een groot aantal bewoners maakte de evacuatie een vroegtijdig einde aan het kerstfeest. Veel van hen zijn furieus op het bouwbedrijf en nog bozer over de accommodatie waar ze zijn ondergebracht. Ook de onduidelijkheid over de duur van het onderzoek maakt hen woedend.

Bewoners furieus

,,Je zegt eerst dat we terug kunnen en nu vertel je ons dat we weer moeten vertrekken’’, zegt een bewoner tegen Icon-directeur Julian Doyle. ,,Vergeleken met onze appartementen is het hotel waar je ons in hebt gestopt vreselijk. Hoe lang gaat duren voor we we iets horen?’’



Doyle zegt tegen ABC News dat de ontruiming noodzakelijk is om het onderzoek snel te kunnen afronden. ,,We besteden veel tijd en energie om, samen met ‘s lands beste ingenieurs, uit te vinden wat er gaande is. Het is, net als de zorg voor de bewoners, heel belangrijk dat we dat goed doen.’’



De Opal Tower werd in augustus van dit jaar opgeleverd en bevat, naast de 392 appartementen, een aantal kantoorruimtes en een kinderdagverblijf. Het is een van vijf nieuwe wolkenkrabbers die op de plek staan waar in 2000 de Olympische Spelen zijn gehouden. De bouw zou zo’n 165 miljoen dollar hebben gekost.