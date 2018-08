Boze Pakistanen massaal de straat op om cartoonwedstrijd Geert Wilders

De politie heeft gisterochtend in Den Haag een 26-jarige man opgepakt die in een video op Facebook en YouTube had aangekondigd een aanslag te willen plegen op de organisator van de cartoonwedstrijd of het gebouw van de Tweede Kamer. Hij spreekt in het filmpje de nationale taal van Pakistan, Urdu.



De man reisde door meerdere Europese landen voordat hij in Nederland arriveerde. Onbekend is in welk stadium van een eventuele aanslag hij was.



Wilders laat weten blij te zijn dat de man direct is opgepakt. ,,Het is de waanzin ten top dat dit gebeurt naar aanleiding van een tekenwedstrijd en dat het doodsbedreigingen regent, bijna honderd per dag nu. Vreselijk.''



Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) noemde het filmpje van de man vanmorgen 'weerzinwekkend'. ,,Dit neem ik zeer hoog op.'' De bewindsman wil niet zeggen hoe serieus het dreigement was, benadrukt wel dat 'de persoonlijke veiligheid' van Wilders in het geding is, en daarmee ook 'onze vrije democratie'.



De PVV-leider wil de cartoonwedstrijd later dit jaar houden, hoewel een precieze datum nog ontbreekt. De tentoonstelling is in een afgesloten deel van de Tweede Kamer. ,,Vrijheid van meningsuiting ligt onder vuur, zeker voor islamcritici. Dat mogen we nooit accepteren'', aldus de PVV-voorman bij de lancering van het plan.