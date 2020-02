Boze Surinamers betogen tegen president Bouterse om financiële chaos

De protestdemonstratie was rond 12.00 uur afgelopen. Veel bedrijven en organisaties hadden hun medewerkers een halve dag vrij gegeven om te demonstreren. Hun aantal werd op het hoogtepunt geschat op ongeveer 10.000. Ze klaagden vooral dat bijna niemand meer rond kan komen van het salaris dat ze verdienen.



,,Er is nergens meer geld. We krijgen een situatie net als in Venezuela, waarbij we gewoon geen geld hebben’’, aldus een van de sprekers. Ook de bisschop van Paramaribo, Karl Choennie, sprak de menigte toe. Hij noemde de huidige situatie in het land een dieptepunt.



Het is volgens hem de derde keer dat de deviezenreserve van het land op is. ,,Het is onvoorstelbaar. Dit is echt wanbeleid.’’ De bisschop was ook kritisch naar de Surinaamse bevolking die het heeft toegelaten dat de partij van Bouterse zo’n grote meerderheid heeft gekregen.